26 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 26 Kasım 2021?
Sevilen diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 26 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 26 Kasım 2021?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Kasım 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte 26 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 26 Kasım 2021? sorularının yanıtları...
26 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR 26 KASIM?
26 KASIM 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda
26 KASIM 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
26 KASIM 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan (1. bölüm)
23:15 Bir Zamanlar Çukurova (114. bölüm)
26 KASIM 2021 CUMA SHOW YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk11:00 Bir Şansım Olsa
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aziz
23:45 Üç Kuruş
26 KASIM 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
26 KASIM 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
26 KASIM 2021 CUMA TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Şampiyon
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:30 Arşivden Konserler
07:00 Eşik
07:30 Hayat Sanat
08:00 Muhayyelat
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Geri Dönüşen Sanat
09:50 Berceste
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Para
13:00 Felsefe Söyleşileri
14:00 Evliya Çelebi
14:45 Sessizce
15:00 Sinema +
15:45 Dünya Müzik Gelenekleri
16:00 Bir Resim Bir Hikaye
16:30 Karar Perdesi
17:30 Fotoğraflar
17:45 Randevu
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Karalama Defteri
19:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
20:00 Anadolu Arkeolojisi
20:30 Anjelika Akbar İle Sesler
21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00 Film Önü
22:15 Yabancı Sinema: Daire (The Circle)
23:50 Film Arkası
00:15 İhmal Edilebilir Nasihatler
01:15 Film Önü
01:30 Yabancı Sinema: Daire (The Circle)
03:10 Film Arkası
03:40 Türkiye Atlası
04:00 Anadolu Arkeolojisi
04:30 Geziyorum