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26 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 26 Kasım 2021?

Sevilen diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 26 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 26 Kasım 2021?

26 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 26 Kasım 2021?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Kasım 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte 26 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var  26 Kasım 2021?  sorularının yanıtları...

26 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR 26 KASIM?

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26 KASIM 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

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26 KASIM 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

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26 KASIM 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan (1. bölüm)

23:15 Bir Zamanlar Çukurova (114. bölüm)

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26 KASIM 2021 CUMA SHOW YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Bu Sabah

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk11:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aziz

23:45 Üç Kuruş

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26 KASIM 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

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26 KASIM 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

 

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26 KASIM 2021 CUMA TRT1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Şampiyon

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

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05:28 İstiklal Marşı

05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:30 Arşivden Konserler

07:00 Eşik

07:30 Hayat Sanat

08:00 Muhayyelat

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geri Dönüşen Sanat

09:50 Berceste

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Para

13:00 Felsefe Söyleşileri

14:00 Evliya Çelebi

14:45 Sessizce

15:00 Sinema +

15:45 Dünya Müzik Gelenekleri

16:00 Bir Resim Bir Hikaye

16:30 Karar Perdesi

17:30 Fotoğraflar

17:45 Randevu

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Karalama Defteri

19:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

20:00 Anadolu Arkeolojisi

20:30 Anjelika Akbar İle Sesler

21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00 Film Önü

22:15 Yabancı Sinema: Daire (The Circle)

23:50 Film Arkası

00:15 İhmal Edilebilir Nasihatler

01:15 Film Önü

01:30 Yabancı Sinema: Daire (The Circle)

03:10 Film Arkası

03:40 Türkiye Atlası

04:00 Anadolu Arkeolojisi

04:30 Geziyorum

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