26 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 26 Kasım 2021? Sevilen diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 26 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 26 Kasım 2021?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Kasım 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte 26 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 26 Kasım 2021? sorularının yanıtları... 26 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR 26 KASIM? 26 KASIM 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07.15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Masterchef Türkiye 13:00 Kırmızı Oda 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Kırmızı Oda 26 KASIM 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Evim Şahane 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 26 KASIM 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Destan (1. bölüm) 23:15 Bir Zamanlar Çukurova (114. bölüm) 26 KASIM 2021 CUMA SHOW YAYIN AKIŞI 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:15 Bu Sabah 12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk11:00 Bir Şansım Olsa 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Aziz 23:45 Üç Kuruş 26 KASIM 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:30 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Aşk Mantık İntikam 26 KASIM 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Kiralık Aşk 18.40 Star Haber 20:00 Hedefim Sensin 26 KASIM 2021 CUMA TRT1 YAYIN AKIŞI 05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:35 Şampiyon 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı) 11:45 Gönül Dağı (Altyazılı) 14:00 Bizim Köyün Kızları 16:45 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı) 05:28 İstiklal Marşı 05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 06:30 Arşivden Konserler 07:00 Eşik 07:30 Hayat Sanat 08:00 Muhayyelat 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Geri Dönüşen Sanat 09:50 Berceste 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat 12:30 Belgesel: Para 13:00 Felsefe Söyleşileri 14:00 Evliya Çelebi 14:45 Sessizce 15:00 Sinema + 15:45 Dünya Müzik Gelenekleri 16:00 Bir Resim Bir Hikaye 16:30 Karar Perdesi 17:30 Fotoğraflar 17:45 Randevu 18:00 Hayat Sanat 18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:00 Karalama Defteri 19:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 20:00 Anadolu Arkeolojisi 20:30 Anjelika Akbar İle Sesler 21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler 22:00 Film Önü 22:15 Yabancı Sinema: Daire (The Circle) 23:50 Film Arkası 00:15 İhmal Edilebilir Nasihatler 01:15 Film Önü 01:30 Yabancı Sinema: Daire (The Circle) 03:10 Film Arkası 03:40 Türkiye Atlası 04:00 Anadolu Arkeolojisi 04:30 Geziyorum Bugünbugün tvde ne vartelevizyon26 KASIMTV de ne var