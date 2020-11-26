26 Kasım Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Mucize Doktor yeni bölümünde doktor Ali neler yaşayacak? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Kasım Perşembe FOX TV yayın akışı...



FOX TV 26 Kasım 2020 Perşembe Yayın Akışı

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali’yi süratle kaybettiğini hisseden Nazlı, ona son bir teklifte bulunur ve birlikte ilişkilerini kurtarmak için yeni bir yol denemeye karar verirler. Diğer taraftan durumu bütün müdahalelere rağmen kötüleşmeye devam eden bir hasta, Ferman’la Ali’yi şaşkına çevirir. Yeni bir cerrahi şefi seçmeye zorlanan ve ekipten birinin bir hata yaptığından şüphelenen Tanju, Ferman’ı sıkıştırmaya başlar. Bütün bunlar olurken Ali, Nazlı’nın hatırı için kendini hiç olmadığı kadar zorlar. Günün sonunda Berhayat Hastanesi’nde kozlar tekrar paylaşılır. Ama hiç kimse tam aradığını bulamayacaktır…

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali’de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler. Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır. Önce öfkeli bir hasta yakını Ali’yi istemez. Sonra Leyla’ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar. Ve Adil, Ali’yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda’nın üstüne titrer. Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali’ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı’nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?