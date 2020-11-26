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26 Kasım hava durumu 2020 | Hava durumu İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken yurdun diğer kesimlerinde havanın parçalı veya çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinde geçmesi bekleniyor.

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26 Kasım 2020 Perşembe 08:41
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