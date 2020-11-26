26 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Gelinim Mutfakta Yeni Bölümde Neler Olacak ?

26 Kasım Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının en sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" da bugün hangi yemekler yapılacak? Günün birincisi hangi gelin adayı olacak? Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Kasım Perşembe Kanal D yayın akışı...

KANAL D 26 Kasım 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14.00 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Yaşamak Güzel Şey

22.15 Çok Güzel Hareketler 2

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta 584. Bölüm Fragmanı yayında! Elif ve kaynanası Ayşe Hanımın arası açılıyor mu? Elif, kaynanası Ayşe Hanımın söylediği "Gelin dediğin azıcık neşeli olur!" cümlesine içerliyor. Kaynanası Ayşe Hanıma "O zaman öteki gelininle gelseydin!" diye verdiği cevap ise, herkeste şaşkınlık yaratıyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜME NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Kasım 2020'de yayınlanan 583. Bölümde Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Elif Aytaç-Ayşe Aytaç, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Nurcan Çonkuroğlu-Muazzez Çonkuroğlu çiftleri "Elbasan Tava" için yarıştılar!

Hiç bir gelin eleme potasına yarışmak, o stresi yaşamak istemediği için Gelinim Mutfakta 25 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu sonucunda en azından iki arasında yer almanın planını yapıyor. Özellikle şu an en son sırada yer alan Elif en yakın rakibi ile arasında ki 4 puan farkı kapatıp hatta geçmek niyetinde. Günün kazananı ise Gizem oldu.