Düşüşe geçen dolar ve euro kurunda yukarı yönlü yükseliş tedirginlik yaratmayı sürdürüyor. 8 TL'nin altına düşen dolar kuru yeniden bu düzeye çıkarken euro kuru da 9,50 TL seviyelerinin altında seyrediyor. Piyasalarda tedirginlik hakim olurken 26 Kasım Perşembe günün fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 26 Kasım Perşembe dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

1 DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,18 oranında değişim gösterdi. Saat 09.40 itibariyle bir dolar 7,9406 TL'de alınıyor, 7,9477 TL'den ise satılıyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,53 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,4741 TL, satış kuru ise 9,4844 TL’dir.

26 KASIM PERŞEMBE DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,9430 liradan alınıyor, 7,9450 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9860 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

26 KASIM PERŞEMBE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,4860 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,5050 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

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26 Kasım Perşembe günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

26 Kasım Perşembe günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARDA POZİTİF SEYİR HAKİM

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da rekorlar kırılmaya devam etti. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.341,91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 1.325,47 puanla kapanış rekorunu da kırdı. Dün yüzde 0,7 azalarak 7,9537'ye gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9460 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içi piyasaların, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarıyla pozitif ayrıştığını ifade ederek, bugün TCMB'nin toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceği bildirdi.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1,290 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.