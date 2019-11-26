26 Kasım Salı DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Milli karateci Uğur Aktaş: Puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum
(ÖZEL) Milli karateci Uğur Aktaş: Puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum
"Son düzlüğü en güzel şekilde atlatmak istiyoruz"
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.55 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dört maçta 1 puanla son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansını yitiren temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi yolunda, 2 puanla üçüncü basamakta bulunan Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırlayacak.
23.00 A Grubu'ndaki diğer karşılaşmada, 7 puanla ikinci durumdaki İspanyol kulübü Real Madrid evinde 12 puanlı lider Paris Saint-Germain ile kozlarını paylaşacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Getafe hazırlıklarına devam edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Turuncu-lacivertliler, Roma karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürücek.
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
15.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, Gençlerbirliği sınavının hazırlıkları yapılacak. (Basına açık)
VOLEYBOL
- CEV Şampiyonlar Ligi
20.00 LP Salo - Eczacıbaşı VitrA
11.00 2019 - 2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi kura çekimi yapılacak.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5'İNCİ HAFTA
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (Merih Demiral)
UEFA GENÇLİK LİGİ
15.00 Galatasaray U19 - Club Brugge U19
Kaynak: DHA
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