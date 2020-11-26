26 Kasım Show TV Yayın Akışı |Alev Alev Yeni Bölümde Neler Olacak ?

26 Kasım Perşembe Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Perşembe gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise adından çok söz ettiren yepyeni dizi Alev Alev dizisi 4. bölümüyle seyirci karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Kasım Perşembe Show TV yayın akışı...

Show TV 26 Kasım 2020 Perşembe yayın akışı

06.45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Alev Alev

ALEV ALEV DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüya'nın Ömer'e avukatlık yapmak isteği üzerine ailesinden tepi görüyor. Ömer ise bu durumdan hem hoşnut hem de değil aralarında ki farkı unutmamaya çalışıyor. Bu bölümde İskender'in Çiçek ile karşılaşması üzerine Çiçek "Sen benim katilimsin" sözleriyle İskender neye uğradığını şaşırıyor. Çelebi Cemre'nin peşini bırakmamakta kararlı. Cemre'yi bulmak için Ozan'ların eve gider ve Ozan'ın annesi Çelebiyi eve alır. Köşeye sıkışan Cemre ne yapacak? Ozan Cemre için elinden geleni yapıyor.

Ömer ile Rüya'nı yakınlığı İskender'in Sinirlerini bozar fakat bunu Rüya pek umursamaz. Çiçek bu bölümde Rüya'yı arar her şeyi anlatacak mı? Merakla beklenen yeni bölümüyle Alev Alev 20.00 Show Tv ekranlarında...

ALEV ALEV DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alev Alev dizisinin son bölümünde Cemre ve Güneş'in kaçtıktan sonraki neşeli hallerinin ekrana geldiği tanıtımda Çelebi, Cemre'ye yardım eden herkesin peşine düşüyor. Ömer, sarnıcı yakma şüphesiyle gözaltına alınırken Rüya, avukatı olarak desteğini hemen gösteriyor. Tomris'in Şimal'den başka biri olma şansı vermediği Çiçek'in nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla beklenirken, Cemre'nin Ozan'ın kollarına düştüğü anlar "Cemre'ye ne oldu?" sorusunu akıllara getirdi.