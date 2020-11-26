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26 Kasım TRT1 Yayın Akışı | Kalk Gidelim yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 26 Kasım Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarının sevilen komedi dizisi olan "Kalk Gidelim" yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

26 Kasım TRT1 Yayın Akışı | Kalk Gidelim yeni bölümde neler olacak?

26 Kasım Perşembe TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Perşembe gündüz kuşağında fazlalıklarından kurtulmak isteyen ve sade, minimal bir yaşam isteyen kadınların yarıştığı "Fazlası Zarar" programı ekranlarda yerini alırken, akşam ise komedi dizisi olan "Kalk Gidelim" seyirdi karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Kasım Perşembe  TRT1 yayın akışı...

26 Kasım TRT1 Yayın Akışı | Kalk Gidelim Yeni Bölümde Neler Olacak


TRT 1 26 Kasım 2020 Perşembe Yayın Akışı

05.40 Seksenler (Altyazılı)
06.35 Acemi Anneler
08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.00 Türkan Hanım'ın Konağı
11.00 Benim Adım Melek
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler (Altyazılı)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kalk Gidelim
23.45 3'Te 3

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yıllarca zengin bir hayat yaşadıktan sonra iflas edip baba ocağına dönen Mustafa Ali, karısı Nurcan’ın baskıları sonucu İstanbul’a geri dönüyor. Tüm mal varlığını kaybeden Mustafa Ali ve Nurcan çiftini İstanbul’da neler bekleyecek? TRT 1 ekranlarının sevilen komedi dizisi Kalk Gidelim dizisi yeni bölümüyle 20.00 güldürmek için ekranlarda olacak...

26 Kasım TRT1 Yayın Akışı | Kalk Gidelim yeni bölümde neler olacak?

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Borcuna karşılık ineklerini İsmail’e veren Seyfettin, rahatladığını düşünse de başına büyük bir sorun açacağının farkında değildir. İneklerin İsmail’e geçmesi, Meryem ve İsmail’i aynı masada buluşturacaktır. Nurcan, Seyfettin’e Mumu’nun İsmail’den aldığı bir yıllık CEO’luk parasını verip borçtan kurtulabileceğini söyler. Mumu, İsmail’den aldığı bir milyon sekiz yüz bin lirayı değerlendirip iki milyonun üzerine çıkarmıştır. Seyfettin kardeşinin bir yıllık emeğini almak istemez. Bunun üzerine aile olmanın önemine vurgu yapan Nurcan, Seyfettin’i hem duygulandırır hem ikna eder. Şakir, evde annesinin unutkanlığının sebebini bulmaya çalışırken kendini yorgun hisseder ve Perihan’ın vitamin diye yuttuğu haplardan yutar. Komedi başlamıştır.

Ercan’la buluşup ona verdiği parayı almaya giden Şakir hapların etkisiyle her şeyi unutur ve ortadan kaybolur. Kelle İsmail ahırı geri vermek niyetinde olmadığını, işi kârlı buluğunu ve faaliyetlerine sütçülüğü de eklediğini söyler. Seyfettin buna ihtimal vermez ama İsmail, müşterilerini bile bulmuştur. Bu müşteriler Meryem ve Sadık’tan başkası değildir. Duruma ikna olmayan Seyfettin, İsmail’in Meryem’le el sıkıştığını görünce buna inanır. Oysa İsmail o kadar usta bir ticaret erbabıdır ki Meryem’i de Seyfettin’ de aynı anda faka bastırmıştır.

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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