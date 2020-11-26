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  3. 26 Kasım TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümde neler olacak ?

26 Kasım TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümde neler olacak ?

TV8 26 Kasım Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Ekranların sevilen büyük beden moda programı birbirinden güzel yarışmacıları ve konseptleri ile seyirciyle buluşurken, akşam ise MasterChef yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alacak. İşte Tv8 yayın akışı...

26 Kasım TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümde neler olacak ?

26 Kasım Perşembe TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen program "MasterChef" yeni bölümüyle TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşacak Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Kasım Perşembe TV8 yayın akışı...

26 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef Yeni Bölümde Neler Olacak ?

TV8 26 Kasım 2020 Perşembe Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Kırmızı Oda
11.30 Doğduğun Ev Kaderindir
14.15 Doya Doya Moda
20.00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

MasterChef Türkiye'de 15. hafta heyecanı yaşanırken haftanın ödül oyununu Özgül kazandı. Şimdi ise takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarışacaklar. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak. Zeytinyağlılar konsepti ile yemek yapacak olan yarışmacılar jürilere yemeklerini beğendirebilecek mi? Yeni bölüm tüm heyecanıyla MasterChef bu akşam 20.00'da TV8 ekranlarında olacak...

26 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef Yeni Bölümde Neler Olacak ?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef ödül oyunu heyecanı salı akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım tarihli 107. bölümünde yeni bir ödül oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Makarna çeşitlerinin hazırlandığı gecede dört düello eşleşmesi ortaya çıktı. Ödül oyununda mavi takım üst tura çıkarken şeflerin kararını göre 25 bin TL para ödülünü kazanan isim Özgül oldu.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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