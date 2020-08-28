26 kişinin öldüğü gün sadece Diyarbakır’da 15 kişinin yaşamını yitirdiği iddiası

Türkiye koronavirüs tablosunda 27 Ağustos için 26 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Diyarbakır Tabip Odası ise açıklamanın ardından flaş bir iddiada bulundu. Diyarbakır Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, Fahrettin Koca'nın vaka ve ölüm sayılarının düşük gösterdiğini öne sürdü.

KOCA'NIN HALKI YANLIŞ BİLGİLENDİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yapılan açıklamada, “Bugün sadece Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 15 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir” denildi. SES Diyarbakır Şubesi’nden yapılan açıklamada ise “Fahrettin Koca, halkı neden yanlış bilgilendiriyorsunuz?” ifadelerine yer verildi.

''ACİL ÖNLEM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ''

Diyarbakır Tabip Odası’nın açıklamasında, “İl bazında verilerin açıklanmaması, vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesi toplumu rehavete sürüklemektedir” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Salgında kontrol kaybedilmiş, tüm sorumluluk halkın ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklenmiştir. Hastanede takip edilmesi gereken ağır covid hastalarımız yatak olmadığından evde tedaviye zorlanmaktadır” denildi. Ekonomik kaygılardan vazgeçilip, toplumun ihtiyaçları karşılanarak sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alınması ve yeterli yatak kapasitesi sağlanması için bakanlığı acil önlemler almaya çağırıyoruz.” (Kaynak:Birgün)

İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden hastanelerin kapasitesinin dolu olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle;

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

27 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?