26 Mart 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Akıncı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne " Kahvaltı Haberleri" ile başlarken, hemen ardından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam ise "Akıncı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı...

ATV 26 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

AKINCI SON BÖLÜM ÖZETİ

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.