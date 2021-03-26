26 Mart 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Akıncı yeni bölümüyle ATV'de
ATV 26 Mart 2021 Cuma yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Akıncı" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
ATV 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne " Kahvaltı Haberleri" ile başlarken, hemen ardından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam ise "Akıncı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı...
ATV 26 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
AKINCI SON BÖLÜM ÖZETİ
Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.