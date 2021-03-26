26 Mart 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümüyle Show'da

26 Mart 2021 Cuma Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Ramo" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 26 Mart 2021 Cuma Show TV yayın akışı...

SHOW TV 26 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:30 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, girdiği büyük savaşta planını adım adım uygulamaya başlarken, yaşanan çarpıcı gelişmeler her şeyi alt üst etti. Ramo, üç büyük patronu da bir araya getirerek hepsini birden yok etmek için bir plan yaptı ancak Çiçek'in beklenmedik sürprizi Ramo'nun oyununu bozdu. Diğer taraftan Ramo'nun planıyla Bulgaristan'a doğru yola çıkan paraların çalınması Ramo'yu zor durumda bıraktı. Ramo, çalınan para meselesiyle uğraşırken, Sibel'in başının belada olduğu haberini aldı.

Nehir'in çevirdiği işleri öğrenmek isteyen Sibel, onunla beraber Doğu'nun annesini bulmak için tuttuğu dedektifle buluşmaya gitti. Gittikleri yerde dedektifi ölü halde bulan ikili, uzaktan çekilmiş fotoğraflarını ve üzerine yazılan notu görünce büyük bir panik yaşadı. Notu gördükten sonra Ramo'yu arayarak başının belada olduğunu söyleyen Sibel, arabasına bindiğinde kafasına doğrultulan silah ile büyük bir şok yaşadı. Bir taraftan girdiği savaşın sorunlarıyla uğraşan, diğer taraftan Sibel'in tehlikede olduğunu öğrenen Ramo'nun içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.