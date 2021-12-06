26 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
26 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 26 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Mart 2022 Cumartesi maç programı...
26 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
26 Mart 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
09:05
Brisbane Roar - Western United
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
09:05
Wellington Phoenix - Perth Glory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
11:45
CC Mariners - Adelaide United
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
11:45
Macarthur Bulls - Melbourne City
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
14:00
Ispartaspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
14:00
Akhisarspor - Ankara Demir
TFF 2. Lig
Yayın yok
14:00
24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
14:00
Afjet Afyonspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
Futbol
14:00
İnegölspor - Kahramanmaraş
TFF 2. Lig
Yayın yok
14:00
Karşıyaka - Çankaya FK
TFF 3. Lig
Yayın yok
14:00
Fenerbahçe - Giresunspor
TFF Elit U19 Ligi
FB TV
16:00
Ibiza - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Hırvatistan - Slovenya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
18:00
Türkiye
Antrenman
A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
18:00
Ipswich Town - Plymouth
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:00
Eibar - Lugo
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
18:30
Den Bosch - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
20:00
İrlanda - Belçika
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
20:00
Sporting Gijon - Cartagena
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
20:30
İngiltere - İsviçre
Hazırlık Maçı
S Sport, S Sport Plus
20:45
Excelsior - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:45
İspanya - Arnavutluk
Hazırlık Maçı
Yayın yok
22:45
Almanya - İsrail
Hazırlık Maçı
Yayın yok
22:45
Hollanda - Danimarka
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport 2
23:00
Detroit - Pittsburgh RH
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
23:30
Real Oviedo - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV