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26 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 26 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

26 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Mart 2022 Cumartesi maç programı...

26 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Mart 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


09:05
Brisbane Roar - Western United
Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

09:05
Wellington Phoenix - Perth Glory
Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

11:45
CC Mariners - Adelaide United
Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

11:45
Macarthur Bulls - Melbourne City
Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:00
Ispartaspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00
Akhisarspor - Ankara Demir
TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00
24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00
Afjet Afyonspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

Futbol
14:00
İnegölspor - Kahramanmaraş
TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00
Karşıyaka - Çankaya FK
TFF 3. Lig

Yayın yok

14:00
Fenerbahçe - Giresunspor
TFF Elit U19 Ligi

 FB TV

16:00
Ibiza - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Hırvatistan - Slovenya
Hazırlık Maçı

Yayın Yok

18:00
Türkiye
Antrenman

A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor 

18:00
Ipswich Town - Plymouth
İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:00
Eibar - Lugo
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

18:30
Den Bosch - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

20:00
İrlanda - Belçika
Hazırlık Maçı

S Sport Plus

20:00
Sporting Gijon - Cartagena
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:30
İngiltere - İsviçre
Hazırlık Maçı

S Sport, S Sport Plus

20:45
Excelsior - Helmond
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:45
İspanya - Arnavutluk
Hazırlık Maçı

Yayın yok

22:45
Almanya - İsrail
Hazırlık Maçı

Yayın yok

22:45
Hollanda - Danimarka
Hazırlık Maçı

 S Sport Plus, S Sport 2

23:00
Detroit - Pittsburgh RH
ABD USL Championship

USL Championship Youtube

23:30
Real Oviedo - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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