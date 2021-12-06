26 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Mart 2022 Cumartesi maç programı...

26 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Mart 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



09:05

Brisbane Roar - Western United

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

09:05

Wellington Phoenix - Perth Glory

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

11:45

CC Mariners - Adelaide United

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

11:45

Macarthur Bulls - Melbourne City

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:00

Ispartaspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00

Akhisarspor - Ankara Demir

TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00

24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00

Afjet Afyonspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

Futbol

14:00

İnegölspor - Kahramanmaraş

TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00

Karşıyaka - Çankaya FK

TFF 3. Lig

Yayın yok

14:00

Fenerbahçe - Giresunspor

TFF Elit U19 Ligi

FB TV

16:00

Ibiza - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00

Hırvatistan - Slovenya

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

18:00

Türkiye

Antrenman

A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

18:00

Ipswich Town - Plymouth

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:00

Eibar - Lugo

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

18:30

Den Bosch - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

20:00

İrlanda - Belçika

Hazırlık Maçı

S Sport Plus

20:00

Sporting Gijon - Cartagena

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:30

İngiltere - İsviçre

Hazırlık Maçı

S Sport, S Sport Plus

20:45

Excelsior - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:45

İspanya - Arnavutluk

Hazırlık Maçı

Yayın yok

22:45

Almanya - İsrail

Hazırlık Maçı

Yayın yok

22:45

Hollanda - Danimarka

Hazırlık Maçı

S Sport Plus, S Sport 2

23:00

Detroit - Pittsburgh RH

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

23:30

Real Oviedo - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV