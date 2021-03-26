26 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? Haftanın sonunda yükselişe devam eden altın için yatırımcılar, 26 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? sorusuyla internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de 26 Mart altın fiyatlarına haberimizde detaylıca yer verdik.

1 14 26 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? ALTIN FİYATLARI BUGÜN 2021! GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 442,78 TL Satış: 442,87 TL