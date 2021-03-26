26 Mart Hava Durumu | Haftanın son gününde yağışlar yurtta etkili oluyor!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar sürmeye devam ederken yurdun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olacaktır. Sıcaklıklar ise batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artması beklenmektedir.