26 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi
Merve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim
Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı
- Terim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyor
- Merve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim
- Buse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak
- Merve ve Buse'ye destek yağdı
(ÖZEL) Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal
"Lütfen sizler de evde kalın"
(ÖZEL) Görme engelli milli sporculardan "Evde kal" çağrısı
Tekin Okan Düzgün: Sosyal mesafeyi koruyalım
Oğuz Akbulut: Çevreniz için evde kalınQ
Hasan Hüseyin Kaçar: Virüsten korunmak için evdeyim
Havva Elmalı: Evde kal Türkiye
Hüseyin Alkan: Evden çıkma
(ÖZEL) Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı
Faik Samed Güneş: İyi beslenin, iyi dinlenin
Dmitrii Bahov: Dışarı çıkmayın
Milli dartçılar: Evde kal, aktif kal
Kaynak: DHA
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