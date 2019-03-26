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26 Mart Salı DHA Spor Gündemi

11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının çalışmalarına devam edecek.

26 Mart Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının çalışmalarına devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerde Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Altyn Asyr

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

20.00 Ermenistan - Finlandiya

22.45 İsviçre - Danimarka

22.45 İrlanda Cumhuriyeti - Gürcistan

22.45 Romanya - Faroe Adaları

22.45 Norveç - İsveç

22.45 Malta - İspanya

22.45 İtalya - Lihtenştayn

22.45 Bosna-Hersek - Yunanistan

VOLEYBOL

- Erkekler CEV Kupası Finali

20.00 Galatasaray - Trentino Itas

DHA

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