26 Mart Salı DHA Spor Gündemi
11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının çalışmalarına devam edecek.
GALATASARAY
11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının çalışmalarına devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.
HAZIRLIK MAÇLARI
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Altyn Asyr
2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
20.00 Ermenistan - Finlandiya
22.45 İsviçre - Danimarka
22.45 İrlanda Cumhuriyeti - Gürcistan
22.45 Romanya - Faroe Adaları
22.45 Norveç - İsveç
22.45 Malta - İspanya
22.45 İtalya - Lihtenştayn
22.45 Bosna-Hersek - Yunanistan
VOLEYBOL
- Erkekler CEV Kupası Finali
20.00 Galatasaray - Trentino Itas
DHA
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