26 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

25 MAYIS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Mayıs 2021 Çarşamba gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:05

WS Wanderers - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV



13:00

Hiroshima - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Kashima Antlers - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Kashiwa Reysol - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Nagoya - Vegalta Sendai

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Oita - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Sapporo - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Shimizu S Pulse - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Shonan Bellmar - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Yokohama FC - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV



18:00

Tammeka - Kalju

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Kuressaare - Levadia

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:30

Köln - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



20:00

Sandnes - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Sogndal - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Altınordu - Altay

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final

TRT Spor, Bein Sports 2



20:00

Narva - Flora Tallin

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



20:00

Esbjerg - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Silkeborg - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Viborg - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Villarreal - Manchester Utd

UEFA Avrupa Ligi Final

beIN Sports Haber, Bein Sports 1, CBC Sport

