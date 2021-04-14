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  3. 26 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Mayıs 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

26 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

25 MAYIS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Mayıs 2021 Çarşamba gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:05
WS Wanderers - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

13:00
Hiroshima - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kashima Antlers - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kashiwa Reysol - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Nagoya - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Oita - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Sapporo - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Shimizu S Pulse - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Shonan Bellmar - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Yokohama FC - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV

18:00
Tammeka - Kalju
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
Kuressaare - Levadia
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:30
Köln - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

20:00
Sandnes - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Sogndal - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Altınordu - Altay
Spor Toto 1. Lig Play-Off Final
TRT Spor, Bein Sports 2

20:00
Narva - Flora Tallin
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

20:00
Esbjerg - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Silkeborg - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Viborg - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Villarreal - Manchester Utd
UEFA Avrupa Ligi Final
beIN Sports Haber, Bein Sports 1, CBC Sport
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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