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26 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı | Türk İşi Dondurma FOX TV'de

26 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı merak ediliyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX TV 'de hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün ekranlarda olacak akşam ise Türk İşi Dondurma filmi izleyici karşısına çıkacak...

26 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı | Türk İşi Dondurma FOX TV'de

26 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? FOX TV güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlarken akşam ise Türk İşi Dondurma filmi yayınlanacak. Onun hemen ardından ise Ali Kundilli ekranlarda olacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı...

26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Türk İşi Dondurma

22.30 Ali Kundilli 

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