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26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında Gelinim Mutfakta yarışması yer alırken akşam sevilen dizi Sadakatsiz tekrar bölümüyle Kanal D ekranında olacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı...

26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz Kanal D'de

26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var? Güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D'de öğleden sonra Gelinim Mutfakta yarışması ekranlarda olacak. Hemen ardından efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun eski bölümleri yayınlanacak. Akşam ise Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak. İşte merak edilen 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı...

26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz

23.45 Kanlı Dövüş

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