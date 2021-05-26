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26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de

26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı merak ediliyor. Show TV güne  Ebru Akel'le Kadın İsterse programıyla başlarken akşam ise Güldür Güldür Show ekranlarda olacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...

26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Sorusunun cevabı haberimizde. Show TV güne  Ebru Akel'le Kadın İsterse programıyla başlarken hemen ardından saat 10.00'da Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı yer alacak. Öğleden sonra işlediği konularla izleyiciyi ekrana kilitleyen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme izleyiciyle buluşacak. Akşam ise Güldür Güldür Show ekranlarda olacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...

26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Alev Alev

08.00 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Bir Şansım Olsa

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

 

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