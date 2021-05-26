26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de
26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı merak ediliyor. Show TV güne Ebru Akel'le Kadın İsterse programıyla başlarken akşam ise Güldür Güldür Show ekranlarda olacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Sorusunun cevabı haberimizde. Show TV güne Ebru Akel'le Kadın İsterse programıyla başlarken hemen ardından saat 10.00'da Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı yer alacak. Öğleden sonra işlediği konularla izleyiciyi ekrana kilitleyen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme izleyiciyle buluşacak. Akşam ise Güldür Güldür Show ekranlarda olacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...
26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Alev Alev
08.00 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.45 Bir Şansım Olsa
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show