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  3. 26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe maç programı...

26 MAYIS 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26  Mayıs 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Galatasaray - Kasımpaşa
TFF Elit U14 Ligi

GS TV

12:00
Fenerbahçe - Bandırmaspor
TFF Elit U14 Ligi

FB TV

14:30
Galatasaray - Kasımpaşa
TFF Elit U15 Ligi

GS TV

14:30
Fenerbahçe - Bandırmaspor
TFF Elit U15 Ligi

 FB TV,

16:00
Hammarby - Malmö
İsveç Kupası Final

Bilyoner TV

16:00
Odense - Midtjylland
Danimarka Kupası Final

Bilyoner TV

17:30
Danimarka - Sırbistan
UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi Çeyrek Final

UEFA.tv

18:00
Skeid - Sandnes
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Rosenborg - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Asane - Grorud
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Bryne - Stabaek
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Fredrikstad - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Kongsvinger - Brann
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Mjondalen - Ranheim
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Start - Raufoss
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Stjordals Blink - Sogndal
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
İspanya - Portekiz
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

UEFA.tv

20:00
Torpedo Kutaisi - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Auxerre - St. Etienne
Fransa Ligue 1 Play-Out

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:45
Kayserispor - Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Final

 A Spor

21:00
Vitesse - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Sarpsborg 08 - Molde
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:30
Monza - Pisa
İtalya Serie B

 Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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