26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe maç programı...

26 MAYIS 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Mayıs 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Galatasaray - Kasımpaşa

TFF Elit U14 Ligi

GS TV

12:00

Fenerbahçe - Bandırmaspor

TFF Elit U14 Ligi

FB TV

14:30

Galatasaray - Kasımpaşa

TFF Elit U15 Ligi

GS TV

14:30

Fenerbahçe - Bandırmaspor

TFF Elit U15 Ligi

FB TV,

16:00

Hammarby - Malmö

İsveç Kupası Final

Bilyoner TV

16:00

Odense - Midtjylland

Danimarka Kupası Final

Bilyoner TV

17:30

Danimarka - Sırbistan

UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi Çeyrek Final

UEFA.tv

18:00

Skeid - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Rosenborg - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Asane - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Bryne - Stabaek

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Fredrikstad - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Kongsvinger - Brann

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Mjondalen - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Start - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stjordals Blink - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

İspanya - Portekiz

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

UEFA.tv

20:00

Torpedo Kutaisi - Gagra

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Auxerre - St. Etienne

Fransa Ligue 1 Play-Out

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:45

Kayserispor - Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Final

A Spor

21:00

Vitesse - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Sarpsborg 08 - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:30

Monza - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV