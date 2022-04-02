26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe maç programı...
26 MAYIS 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
26 Mayıs 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Galatasaray - Kasımpaşa
TFF Elit U14 Ligi
GS TV
12:00
Fenerbahçe - Bandırmaspor
TFF Elit U14 Ligi
FB TV
14:30
Galatasaray - Kasımpaşa
TFF Elit U15 Ligi
GS TV
14:30
Fenerbahçe - Bandırmaspor
TFF Elit U15 Ligi
FB TV,
16:00
Hammarby - Malmö
İsveç Kupası Final
Bilyoner TV
16:00
Odense - Midtjylland
Danimarka Kupası Final
Bilyoner TV
17:30
Danimarka - Sırbistan
UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi Çeyrek Final
UEFA.tv
18:00
Skeid - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Rosenborg - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Asane - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Bryne - Stabaek
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Fredrikstad - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kongsvinger - Brann
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mjondalen - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Start - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stjordals Blink - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
İspanya - Portekiz
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
20:00
Torpedo Kutaisi - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Auxerre - St. Etienne
Fransa Ligue 1 Play-Out
Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:45
Kayserispor - Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Final
A Spor
21:00
Vitesse - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Sarpsborg 08 - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:30
Monza - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV