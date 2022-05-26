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26 Mayıs 2022 Perşembe hava durumu: Yaz havası geldi, sahiller dolup taşacak!

"26 Mayıs 2022 Perşembe hava durumu" merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağını duyurdu. İşte, 26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı...

26 Mayıs 2022 Perşembe hava durumu: Yaz havası geldi, sahiller dolup taşacak!

"26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberimizde merak edilen günlük hava durumu tahminlerinin detaylarına yer verdik.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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