26 Mayıs Cuma hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var?

1 TEM Otoyolunun Saray Kavşağı-Lüleburgaz Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Önce (Edirne istikameti), daha sonra (İstanbul istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılacak ve ulaşım iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar her gün 21:00-07:00 saatleri arasında yapılacaktır.)

2 Bergama-Soma yolunun 8-10.km.leri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

3 Bolu-Yeniçağ-Gerede yolunun 54. km.sinde Taş Duvar Yapım çalışmaları nedeniyle, Gerede-Yeniçağ-Bolu istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

4 Aydıncık-Silifke yolunun 25-28.km.leri arasında (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.

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5 İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 48-54.km.leri arasında bulunan Pazar-1, Pazar-2 ve Pazar Aç-Kapa Tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 24.05.2023/25.05.2023 günleri (2 gün) ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

6 Sivas-Ulaş yolunun 25-26.km.leri arasında DDY üstgeçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle 24.05.2023/25.05.2023 tarihlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

7 Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10 ve 16-22.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

8 Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

9 Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73.km.leri arasında Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp trafiğe kapatılarak ulaşım sol tüpten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

10 Akseki-Manavgat yolunun 7-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.