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  3. 26 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta

26 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 26 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Yasak Elma" dizisi seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 26 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

26 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta

26 Nisan 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle  seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

26 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 26 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma

26 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaya’nın geri dönmesi, Ender’in bütün gelecek planlarını alt üst eder. Şahika, Kaya üzerinden Ender’i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer’le bir araya getirir. Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender’le el sıkışır.

(KAYNAK: FOX TV)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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