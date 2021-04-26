26 Nisan 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

26 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen program "Çukur" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 26 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

SHOW TV 26 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç'ın mahalleye silahları getirmesini engellemek isteyen Vartolu, planını yaparak harekete geçti. Yamaç ve Cumali'nin olduğu depoya giden Vartolu, polise ihbarda bulunmuş gibi yaparak onları depodan uzaklaştırdı ancak silahları bulmak isteyen Vartolu, bir koli kırmızı mendille karşılaştı.

Yamaç, Vartolu'yu atlattığını zannederken, kendisi finalde büyük bir sürprizle karşılaştı. Yamaç'ın kaçırmaya çalıştığı silahları bulan Vartolu, silahların yerine oyuncak gitar yerleştirerek Yamaç'a büyük bir oyun oynadı.

Bulduğu silahları satarak parasını mahalleye getiren Vartolu, kahvenin önünde Yamaç ile karşı karşıya geldi. Vartolu, bu hamlesiyle Yamaç'ı destekleyen Çukurlu gençlerin çoğunu da kendi tarafına geçirmeyi başardı. Vartolu, Yamaç'la olan mücadelesinde ilk raundu kazanırken, Yamaç'ın yapacağı karşı hamle şimdiden büyük bir merak konusu.

(KAYNAK: SHOW TV)