26 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
26 Nisan 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Nisan 2022 Salı maç programı...
26 NİSAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
26 Nisan 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
Bilyoner TV
19:00
AS Trencin - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
AS Trencin - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:30
TSV Hartberg - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
SV Ried - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
WSG Tirol - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:00
Kalmar - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Örebro - Halmstads
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:15
Al Duhail - Sepahan FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
21:45
Fulham - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1
22:00
Manchester City - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final
TV8, CBC Sport, Exxen
23:15
Al Jazira - Al Shabab
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
23:15
Foolad - Al Ahli Dubai
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart