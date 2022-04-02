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26 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Nisan 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

26 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Nisan 2022 Salı maç programı...

26 NİSAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Nisan 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

Bilyoner TV

19:00
AS Trencin - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
AS Trencin - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:30
TSV Hartberg - Altach
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30
SV Ried - Admira
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30
WSG Tirol - LASK
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00
Kalmar - Norrköping
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Örebro - Halmstads
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:15
Al Duhail - Sepahan FC
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

21:45
Fulham - Nottingham Forest
İngiltere Championship

Bein Sports Max 1

22:00
Manchester City - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final

 TV8, CBC Sport, Exxen

23:15
Al Jazira - Al Shabab
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

23:15
Foolad - Al Ahli Dubai
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

Bölge Gündem Editör Ekibi
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