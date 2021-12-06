26 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
26 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 26 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
25 OCAK 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Ocak 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
13:00
Akhisarspor - 1922 Konyaspor
TFF 2. Lig Ertelendi
Yayın Yok
13:00
Karacabey Bld. - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig Ertelendi
Yayın Yok
13:00
Eskişehirspor - Kırklarelispor
TFF 2. Lig Ertelendi
Yayın Yok
13:00
Etimesgut Bld. - İnegölspor
TFF 2. Lig Ertelendi
Yayın Yok
13:00
Afjet Afyonspor - Somaspor
TFF 2. Lig Ertelendi
Yayın Yok
13:00
Sakaryaspor - Çorum FK
TFF 2. Lig Ertelendi
Yayın Yok
17:00
Hindistan - Çin
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart
17:00
Tayvan - İran
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart
19:00
Fildişi Sahili - Mısır
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
Bilyoner TV
20:45
KAS Eupen - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:45
Zulte Waregem - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:00
Angers - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:00
Quevilly Rouen - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Mali - Ekvator Ginesi
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
Bilyoner TV
Futbol
22:45
Dundee United - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Hearts - Celtic
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Motherwell - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Glasgow Rangers - Livingston
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
St.Johnstone - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Sporting - Santa Clara
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV
23:00
Anderlecht - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
23:00
Seraing - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV