26 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 OCAK 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Ocak 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13:00

Akhisarspor - 1922 Konyaspor

TFF 2. Lig Ertelendi

Yayın Yok

13:00

Karacabey Bld. - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig Ertelendi

Yayın Yok

13:00

Eskişehirspor - Kırklarelispor

TFF 2. Lig Ertelendi

Yayın Yok

13:00

Etimesgut Bld. - İnegölspor

TFF 2. Lig Ertelendi

Yayın Yok

13:00

Afjet Afyonspor - Somaspor

TFF 2. Lig Ertelendi

Yayın Yok

13:00

Sakaryaspor - Çorum FK

TFF 2. Lig Ertelendi

Yayın Yok

17:00

Hindistan - Çin

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

17:00

Tayvan - İran

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

19:00

Fildişi Sahili - Mısır

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

Bilyoner TV

20:45

KAS Eupen - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:45

Zulte Waregem - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:00

Angers - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:00

Quevilly Rouen - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Mali - Ekvator Ginesi

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

Bilyoner TV

Futbol

22:45

Dundee United - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Hearts - Celtic

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Motherwell - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Glasgow Rangers - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

St.Johnstone - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Sporting - Santa Clara

Portekiz Lig Kupası

Bilyoner TV

23:00

Anderlecht - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00

Seraing - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV