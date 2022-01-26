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  3. 26 Ocak 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Transferde hareketli günler

26 Ocak 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Transferde hareketli günler

Süper Lig'e verilen 1 haftalık milli maç arasında takımlar transfer sürecine ağırlık verdi. İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba günün spor manşetleri...

26 Ocak 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Transferde hareketli günler 1125