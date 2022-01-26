TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 26 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 Söz

18:45 Star Ana Haber

20:00 Fındık İşi

22.00 Cumhurbaşkanı Özel Yayın

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yarından Sonra

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA TV 8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13.30 Survivor Panaroma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler (Canlı)

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kibar Feyzo

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00112 Acil Çağrı

21:35Yabancı Sinema "Gizemli Adaya Yolculuk

23:30Seneye Bu Zamanlar

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:30 Anadolu Arkeolojisi

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

10:00Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Eşik

13:00Tarih Söyleşileri

14:00Yabancı Sinema: Sessizliğin Müziği (The Music of Silence)

16:15Randevu

16:30İstanbul, Müzik ve Tarih

17:30Evliya Çelebi

18:00Hayat Sanat

18:30Muhayyelat

19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30Sessizce

20:45Türkiye Ekspresi

21:00Edebiyat Söyleşileri

22:00Yerli Sinema: Tatil Kitabı

23:45Coğrafyadan Kültüre Bağ