İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. 26 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

26 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

Sarı lacivertlilerde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

26 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor

19.00 Göztepe - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Boluspor - Tetiş Yapı Elazığspor

13.30 Denizlispor - Adana Demirspor

16.00 İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep FK

- TFF 2. ve 3. Lig'de 19. hafta maçları oynanacak.

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

GÜREŞ

16.00 Dünya Güreş Birliği (UWW) Ranking Series İvan Yariguin Turnuvası'nda 125 kg'da mücadele eden Taha Akgül, finalde Rus güreşçi Anzor Khizriev ile karşı karşıya gelecek.

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

15.15 Türk Telekom - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Ankara)

17.30 TOFAŞ - Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor - BOTAŞ (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum - İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

15.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Çukurova Basketbol (Menderes)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Canik Belediyespor (Antakya)

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

14.00 Galatasaray - Maliye Piyango (Burhan Felek)

16.00 Ziraat Bankası - Arkas Spor (TVF Başkent)

16.00 İnegöl Belediyespor - Halkbank (İnegöl)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Jeopark Kula Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.00 Arhavi Belediyespor - Tokat Belediye Plevne (Arhavi)

19.00 Fenerbahçe - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)

22.30 Milan - Napoli (Hakan Çalhanoğlu)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.