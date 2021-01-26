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  3. 26 Ocak Hava Durumu | Yurdun batı kesimleri sağanak yağışın etkisi altında!

26 Ocak Hava Durumu | Yurdun batı kesimleri sağanak yağışın etkisi altında!

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında) ve Batı Akdeniz kesimlerinde gün içinde sağanak yağış görülürken diğer illerimizde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

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26 Ocak 2021 Salı 08:46
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