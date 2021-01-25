Eski sevgili dehşeti intihara sürükledi: Darbetti, banyoya kilitledi, iki gün aç, susuz bıraktı!Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bakan Elvan'dan kapatılan işyerleri hakkında açıklama: Mükelleflerin vergilerini erteledikÜnlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 25 Ocak 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıMüge Anlı canlı yayını bugün 25 Ocak Pazartesi | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEStar TV Yayın Akışı |Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?Tuzlaspor, evinde Akhisarspor'a 3-0 mağlupElektrik kesintisi 25 Ocak Pazartesi 2021 AYEDAŞYılport Samsunspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 26 Ocak Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

26 Ocak Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

2 Ocak Salı günü yaşanacak planlı su kesintileri, İSKİ, ASKİ, İZSU ve İSU'nun resmi web sitelerinde yayımlanıyor. Gün içinde sıklıkla güncellenen bu bilgileri biz de haberimizde sizler için paylaştık. İşte detaylar...

26 Ocak Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

26 Ocak Salı günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 26 Ocak Salı su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

26 OCAK SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

26 Ocak Salı tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

26 OCAK SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

26 Ocak Salı tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

26 OCAK SALI İZSU SU KESİNTİSİ

26 Ocak Salı tarihinde İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

26 OCAK SALI İSU SU KESİNTİSİ

26 Ocak Salı tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT