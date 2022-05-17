26 öğrenciyi taciz eden öğretmen suçunu kabul etmedi!

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda matematik öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Z.K.'nin okuldaki 18 öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 9 öğrencinin durumu ailelerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan Z.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu'ndaki sorgusunun ardından bur hafta önce Samsun Adliyesine sevk edildi. Öğretmen Z.K.'nin adliyede bulunduğu sırada 9 öğrencinin daha tacize uğradığı ortaya çıktı.

TACİZ ETTİĞİ ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen öğretmen Z.K., Derslerine girdiği 6 ve 7 sınıftaki öğrencilerin derslerinde başarısız oldukları için onlara matematik dersi verdiğini söyledi. İfadesinde, "Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar" demişti.

Olayın ortaya çıkması üzerine yeni öğrencilerin de öğretmenin kendisini de tacizde bulunduğunu söylemeleri üzerine taciz edilen öğrenci sayısı 26 oldu.

Öğretmen Z.K.'nin 2016 yılında Alaçam ilçesindeki bir ortaokulda görev yaparken 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldığı, 7-8 ay açıkta kaldığı ve yargılandığı mahkemece beraat edip, görevine geri döndüğü öğrenildi. Dosyanın Yargıtay'da olduğu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 3 öğrenciye beraat kararına kara verdiği ancak 2 öğrenciyi tacizden cezalandırılmamasını talep ettiği ve sürecin sürdüğü ortaya çıktı.