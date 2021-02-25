26 Şubat Cuma su kesintisi | İstanbul, Ankara, İzmir su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU kesinti
Vatandaşları mağdur etmemek adına büyükşehirlerin Sular ve Kanalizasyon İdareleri tarafından paylaşılan günlük su kesintisi bilgileri, bu bölgelerde yaşayanlar için en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 26 Şubat Cuma su kesintisi | İstanbul, Ankara, İzmir su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU kesinti
26 Şubat Cuma su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları arama motorlarında sıklıkla bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 26 Şubat Cuma günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...
26 ŞUBAT CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ
İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 26 Şubat Cuma günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
26 ŞUBAT CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ
Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 26 Şubat Cuma günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
26 ŞUBAT CUMA İZSU SU KESİNTİSİ
İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 26 Şubat Cuma günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.