26 Şubat Hava Durumu 2021| Yurtta yağış beklenmiyor!

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre ülkemiz genelinde parçalı ve açık havanın olması beklenirken herhangi bir yağış durumunun yaşanmayacağı açıklanmıştır. Hava sıcaklığı ise yurdumuzda mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.