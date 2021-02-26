26 Şubat Hava Durumu 2021| Yurtta yağış beklenmiyor!
Meteoroloji'den gelen bilgilere göre ülkemiz genelinde parçalı ve açık havanın olması beklenirken herhangi bir yağış durumunun yaşanmayacağı açıklanmıştır. Hava sıcaklığı ise yurdumuzda mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
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26 Şubat 2021 Cuma 08:21
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