Bugün hava nasıl olacak? 26 Şubat hava nasıl olacak?

26 Şubat hava durumu MGM- Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 26 Şubat Salı günü hava durumu raporlarına göre; hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Şubat 2019 Salı günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 26 ŞUBAT 2019 SALI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyon, Isparta ve Eskişehir'in güney ilçeleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın güney ilçeleri, Şırnak'ın doğu ilçeleri ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın güney ilçeleri, Şırnak'ın doğu ilçeleri ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HARİTALI HAVA DURUMU 26 ŞUBAT SALI
BURSA °C, 10°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu yağmurlu
KIRKLARELI °C, 8°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHISAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu
IZMIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
BURDUR °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRIKKALE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öakşam saatlerinden sonra kar yağışlı
MUŞ °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. yağışların güney ilçelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SIIRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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