Bugün hava nasıl olacak? 26 Şubat hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Şubat 2019 Salı günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 26 ŞUBAT 2019 SALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyon, Isparta ve Eskişehir'in güney ilçeleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın güney ilçeleri, Şırnak'ın doğu ilçeleri ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın güney ilçeleri, Şırnak'ın doğu ilçeleri ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HARİTALI HAVA DURUMU 26 ŞUBAT SALI

BURSA °C , 10°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

ÇANAKKALE °C , 8°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C , 8°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu yağmurlu

KIRKLARELI °C , 8°C

Parçalı bulutlu

A.KARAHISAR °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu

IZMIR °C , 13°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C , 13°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C , 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

BURDUR °C , 13°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

HATAY °C , 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANKARA °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRIKKALE °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU °C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

SİNOP °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

AMASYA °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ERZURUM °C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öakşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MUŞ °C , -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

VAN °C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. yağışların güney ilçelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı