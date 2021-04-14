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26 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Temmuz 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

26 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Temmuz 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz. 

10:30
Mısır - Arjantin
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

11:00
Olympic - Eastern Suburbs
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

11:00
Fransa - Güney Afrika
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Eurosport 5

11:00
Yeni Zelanda - Honduras
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

11:30
Brezilya - Fildişi Sahili
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

12:30
Geylang - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

13:00
Ulsan - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30
Avustralya - İspanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Eurosport 5

14:00
Gangwon - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00
Japonya - Meksika
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

14:00
Romanya - Güney Kore
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

14:30
Suudi Arabistan - Almanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

14:30
Nürnberg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV

14:30
Sandhausen - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

14:30
St.Pauli - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV

14:30
Mechelen - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

15:00
Nordsjaelland - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Randers - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Esbjerg - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Adana Demirspor - Alanyaspor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

15:15
Lugano - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

15:30
Feyenoord - PAOK
Hazırlık Maçı
Feyenoord Youtube

16:00
Kalmar - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Nykobing - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Piast Gliwice - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

16:00
BB Erzurumspor - Konyaspor
Hazırlık Maçı
Konyaspor TV

16:30
Mariehamn - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:00
Kopenhag - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Atletico Mineiro - Bahia
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

17:00
Suduva - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
Kuban - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
M.Lipetsk - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Club Brugge - KAS Eupen
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

17:00
AZ Alkmaar - Panathinaikos
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube

17:00
Ceske Budejovice - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Slovan Liberec - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Viktoria Plzen - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Göztepe - Ümraniyespor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

17:30
Ural - Krasnodar
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

17:30
Grasshoppers - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:30
Sion - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

18:00
Eskilstuna United - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Varnamo - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Smorgon - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
Zhodino - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
Radomlje - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Michalovce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:00
A.Klagenfurt - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
SV Ried - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Dinamo Kiev - Gaziantep FK
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube

18:30
Honka - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KuPS - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Mikkeli - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Hacken - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Hammarby - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Farul Constanta - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:30
Slask Wroclaw - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Brondby IF - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Nevezis Kedainiai - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Cusco - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Samara - Akhmat
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Zilina - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:30
Anderlecht - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:30
Df. Justicia - Godoy Cruz
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

19:30
Patronato - CA Sarmiento
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

19:30
Huachipato - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

19:55
Rijeka - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Akranes - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
Leiknir - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
A. Palmaflor Vinto - Guabira
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

20:00
CSKA Moskova - Ufa
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Universidad Nacional - Atlas
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

20:00
Sutjeska - FK Podgorica
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

20:00
Fastav Zlin - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:00
Glasgow Rangers - Real Madrid
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

20:45
BATE Borisov - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Pogon Szczecin - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:00
Spartak Trnava - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:15
Maribor - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:15
Melgar - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Steaua Bükreş - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:45
Porto - Lille
Hazırlık Maçı
Lille Youtube

21:45
Rosario Central - Velez Sarsfield
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

22:00
Fortaleza - Bragantino
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Flamengo - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Independiente Petroleros - Royal Pari
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Hajduk Split - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
St.Truiden - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:00
Palestino - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
 

22:15
Kopavogur - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Keflavik - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Vikingur Reykjavik - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

23:30
Cajamarca - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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