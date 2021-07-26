26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06.10'da Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Kalk gidelim ile yayına devam ediyor. 11.00'de Tozkoparan İskender ekranlarda olurken, 12:35'te Gönül Dağı ekranlara veriliyor. Akşam ise 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan süreci anlatan Mahrem dizisi yayınlanıyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:35 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:55'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen Mahrem dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor.
26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:20 Kalk Gidelim
11.00Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber(Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Mahrem (Altyazılı)
23:15 Seksenler