26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:35 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:55'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen Mahrem dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor.

26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:20 Kalk Gidelim

11.00Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber(Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem (Altyazılı)

23:15 Seksenler