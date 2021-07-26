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26 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Tv8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan kanal, gündüz kuşağında Paylaş Benimle ile devam ediyor. Akşam ise özlenen yarışma programı MasterChef ekranlarda olacak. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

26 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 15:00'te yeni program Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. 17:15'te ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

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