Tepebaşı Belediyesi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği ÇGD Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen ve yoğun katılım ile gerçekleşen 26. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Gecesi etkinliğinde 10 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye; Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Önder Tuna, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, ADD Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman, siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileri ile gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan ÇGD Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu, "1999'dan bu yana Tepebaşı Belediyemizin katkıları ile Uğur Mumcu'yu anmaya çalışıyoruz. Mumcu adına birçok tören düzenleniyor ama onun adına ödül sadece Eskişehir'de veriliyor. Kendisi de Eskişehir'i çok severdi. 26 yılda hiçbir şey değişmedi, cinayeti aydınlatılamadı. Bizler onu anmaya, fikirlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi

Gecede Siyaset Ödülüne layık görülen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise yaptığı konuşmada, "Böyle bir ödül almak çok gurur verici. Heyecanlı ve duyguluyum. Bu mücadelenin bir siyasi parti mücadelesi olmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Gecede bir diğer Siyaset Ödülünü alan Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda da "Eskişehir'e ilk kez gelmiyorum. Her geldiğimde Ahmet Ataç'ın misafiri oldum. Geçtiğimiz baharda Romanya'dan gelen bir heyet ile Eskişehir'i gezdik. Eminim ki yakın zamanda Eskişehir ve Romanya arasında ticari gelişmeler yaşayacağız. Çok teşekkürler Sayın Başkan" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasında, "Geçtiğimiz yıl da Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'ya bir ödül vermiştik. Ondan sonra Filistin ile bir kardeş şehir ilişkimiz gelişti. Romanya ile de aynı şekilde güzel ilişkilerimiz var. Sayın Büyükelçi bizi kırmadı ve davetimize katıldı. Bugün Uğur Mumcu'yu anıyoruz, çok büyük bir insan. Eskişehir dışından gelen tüm dostlarımıza hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

Ödül alan diğer katılımcıların da teşekkür konuşması yaptığı gecede; Siyaset Ödülleri CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda'ya, Basın Ödülleri Meliha Okur, Ahu Özyurt ve Ömer Duru'ya, Bilim Ödülleri Özgür Taşkın ve Ferhat Aydoğan'a, Hukuk Ödülleri Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve TGS Avukatı Meliha Selvi'ye, Sanat Ödülleri Prof. Devrim Erbil, Uluslararası Sanat Çalıştayı Komitesi ve Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat ve Bilim Komitesi'ne, Edebiyat Ödülleri Enis Batur, Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Düzenleme Komitesi, Kenan Kocatürk ve Arif Keskiner'e, Çevre ve Kent Ödülleri Güven İslamoğlu, Prof. Dr. Can Ayday, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Mücadele Ödülleri Ahbap Derneği Eskişehir Şubesi, Şeker - İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar, Emine Cevahir Çalıkuşu, Yardım Sevenler Derneği, Nakliyat İş Şube Başkanı Ali Özçelik ve Tekirdağ Pınarça Mahallesi'nden Hediye Hoban, İlknur Bozkaya ve Fevziye Buğa'ya, Spor Ödülleri Paralimpik Dünya Şampiyonası 4.'sü Sümeyye Boyacı, Eskişehirspor Genç Sporcusu Metehan Altunbaş ve Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı'na, Yaşam Boyu Başarı Ödülleri ise Alpay ile Tunç Başaran'a takdim edildi.

Programda ödüllerini alan katılımcılar, sahneden inerken Uğur Mumcu köşesine karanfiller bıraktı. Ayrıca gecenin sunuculuğunu üstlenen İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Koordinatörü Kaan Kıran da seslendirdiği Yiğidim Aslanım isimli türkü ile salonu dolduranlara duygu dolu anlar yaşattı.

26. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Gecesi, ödül alan isimlerin hep birlikte fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA