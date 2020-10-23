26 yaşındaki Egemen Ş, tartıştığı babasını defalarca bıçakladı!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Cengiz Akpınar Caddesi üzerindeki iki katlı evde gece saatlerinde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre 26 yaşındaki Egemen Ş., kentte taksicilik yapan 59 yaşındaki babası Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı.

BABASI İÇİN KOMŞULARDAN AMBULANS ÇAĞIRMASINI İSTEDİ

Ailevi sebeplerden dolayı babasıyla tartıştığı belirtilen genç, tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçakladı. Göğsünden ve sırtından 5-6 bıçak darbesi alan baba Mehmet Ş. olduğu yere yığıldı. Oğlu Egemen Ş. ise olay sonra evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Komşularını gören zanlı, "Babam ile tartıştık. Ambulans çağırın" diyerek olay yerinden ayrıldı.

YARALI BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine giden komşuların, ağır yaralı olduğunu fark ettiği Mehmet Ş. olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. 59 yaşındaki Baba Mehmet Ş.'nin hayati tehlikesi bulunurken hastanedeki tedavisi sürüyor. Zanlı Egemen Ş. ile olay sonrası ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suçlu şahıs Egemen Ş'nin polisteki sorgusu sürüyor.