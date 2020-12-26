2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle ve kış aylarının gelmesiyle vaka ve ağır hasta sayılarında artış yaşandı. Kasım ayında tekrardan uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve hafta sonları uygulanmasıyla birlikte vaka sayılarında yeniden düşüşler yaşandı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda 26 Aralık Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

26 ARALIK CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU| KORONAVİRÜS VAKA SAYISI, HASTA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin günlük olarak paylaşılan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

25 ARALIK CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 199 oldu, 256 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 426 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 118 bin 255, vefat sayısı 19 bin 371, ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim."

DÜNYADA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 80 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 757 bin 715 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 80 milyon 209 bin 818'e çıkarken, virüs saptanan 56 milyon 474 bin 291 kişi sağlığına kavuştu.

ABD'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 19 milyon 210 bin 166 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 338 bin 263 kişi öldü.

VAKA SAYISI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 169 bin 818), Brezilya (7 milyon 448 bin 560), Rusya (2 milyon 992 bin 706), Fransa (2 milyon 547 bin 771), İngiltere (2 milyon 221 bin 312), Türkiye (2 milyon 118 bin 255), İtalya (2 milyon 28 bin 354), İspanya (1 milyon 869 bin 610), Almanya (1 milyon 632 bin 737), Kolombiya (1 milyon 574 bin 707), Arjantin (1 milyon 574 bin 554), Meksika (1 milyon 372 bin 243), Polonya (1 milyon 249 bin 79) ve İran (1 milyon 189 bin 203), Ukrayna (1 milyon 12 bin 203) ve Peru (1 milyon 5 bin 546)."

KOVİD-19 NEDENİYLE ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (190 bin 515), Hindistan (147 bin 379), Meksika (121 bin 837), İtalya (71 bin 359), İngiltere (70 bin 195), Fransa (62 bin 427), İran (54 bin 440), Rusya (53 bin 659), İspanya (49 bin 824), Arjantin (42 bin 422) Kolombiya (41 bin 690), Peru (37 bin 368), Almanya (29 bin 968), Polonya (26 bin 992), Güney Afrika (26 bin 276), Endonezya (20 bin 847), Türkiye (19 bin 371), Belçika (19 bin 38), Ukrayna (17 bin 581), Şili (16 bin 358), Romanya (15 bin 23), Kanada (14 bin 719), Ekvador (13 bin 984), Irak (12 bin 755), Hollanda (10 bin 924) ve Çekya (10 bin 859)."

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser

-Sağlık çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Şimdiye kadar 15 yaş altı 12 çocuk Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybetmiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.