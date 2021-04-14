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  3. 26 Nisan 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Nisan 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Nisan 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Nisan 2021 Pazar maç programı başlığı hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Nisan 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

26 NİSAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Nisan 2021 Pazartesi gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:05

Western United - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

17:30

Al Wahda - Persepolis
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

18:00

Tractor Sazi - Pakhtakor
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Kanal 82

19:00

Belenenses - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

19:00

Varazdin - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00

Karlsruhe - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:30

Elfsborg - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30

Göteborg - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30

Vasteraas - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV

19:30

Torino - Napoli
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:30

Smyrnis - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00

Nordsjaelland - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00

Gimnasia - CA Atlanta
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

20:00

Al Rayyan - FC Goa
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Kanal 82 

20:00

Rayo Vallecano - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

21:00

CD Nacional - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00

Famalicao - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00

Benfica - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus ,Bilyoner TV

21:15

Carlos Mannucci - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30

Darmstadt 98 - Bochum
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

21:45

CA Platense - Aldosivi
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

21:45

Lazio - Milan
İtalya Serie A
Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV

21:45

Clermont - Chateauroux
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00

Sabadell - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Eibar - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00

Leicester City - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport ,Idman TV

22:00

Agropecuario - CA Tigre
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

23:15

Moreirense - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30

Cusco - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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