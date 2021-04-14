26 Nisan 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
26 Nisan 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Nisan 2021 Pazar maç programı başlığı hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Nisan 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
26 NİSAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
26 Nisan 2021 Pazartesi gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:05
Western United - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
17:30
Al Wahda - Persepolis
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
18:00
Tractor Sazi - Pakhtakor
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Kanal 82
19:00
Belenenses - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
19:00
Varazdin - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Karlsruhe - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:30
Elfsborg - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Göteborg - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Vasteraas - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
19:30
Torino - Napoli
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
19:30
Smyrnis - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Nordsjaelland - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Gimnasia - CA Atlanta
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
20:00
Al Rayyan - FC Goa
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Kanal 82
20:00
Rayo Vallecano - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
CD Nacional - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Famalicao - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Benfica - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus ,Bilyoner TV
21:15
Carlos Mannucci - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Darmstadt 98 - Bochum
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
21:45
CA Platense - Aldosivi
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
21:45
Lazio - Milan
İtalya Serie A
Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV
21:45
Clermont - Chateauroux
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:00
Sabadell - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Eibar - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Leicester City - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport ,Idman TV
22:00
Agropecuario - CA Tigre
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
23:15
Moreirense - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:30
Cusco - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV