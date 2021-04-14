26 Nisan 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Nisan 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

26 NİSAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Nisan 2021 Pazartesi gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:05

Western United - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

17:30

Al Wahda - Persepolis

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD

18:00

Tractor Sazi - Pakhtakor

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Kanal 82

19:00

Belenenses - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:00

Varazdin - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Karlsruhe - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:30

Elfsborg - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Göteborg - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Vasteraas - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

Torino - Napoli

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:30

Smyrnis - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Nordsjaelland - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Gimnasia - CA Atlanta

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

20:00

Al Rayyan - FC Goa

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Kanal 82

20:00

Rayo Vallecano - Albacete

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

21:00

CD Nacional - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Famalicao - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Benfica - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

S Sport 2, S Sport Plus ,Bilyoner TV

21:15

Carlos Mannucci - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Darmstadt 98 - Bochum

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

21:45

CA Platense - Aldosivi

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

21:45

Lazio - Milan

İtalya Serie A

Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV

21:45

Clermont - Chateauroux

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00

Sabadell - Mallorca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Eibar - Real Sociedad

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00

Leicester City - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport ,Idman TV

22:00

Agropecuario - CA Tigre

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

23:15

Moreirense - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30

Cusco - Huancayo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV