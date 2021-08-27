Cristiano Ronaldo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu?Son dakika | Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da!1 milyon 352 bin 358 kişinin bilgileri çalındı! MNG Kargo'nun ardından bir siber saldırı açıklaması da Sinoz Kozmetik'ten geldiSinoz Kozmetik hacklendi mi? | Sinoz Kozmetik hangi bilgiler çalındı? | Siber saldırıdan kaç kişi etkilendi?Son dakika | Taliban, binlerce DEAŞ üyesini serbest mi bıraktı? Pentagon'dan flaş açıklamaSon dakika | PFDK kararları açıklandı! Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezasıSon dakika | ABD saldırıya nasıl yanıt verecek? Pentagon'dan çarpıcı açıklama27 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçlarıHidaye isminin anlamı nedir, Hidaye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hadiye isminin anlamı nedir, Hadiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 27 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

27 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da heyecan dorukta. Son çekilişten 435 bin liralık devreden tutarın olduğu On Numara'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki On Numara'nın 27 Ağustos Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte 27 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

27 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Şans oyunu severler, On Numara'nın 27 Ağustos Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak etti. Bu kapsamda On Numara'nın 27 Ağustos Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 27 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...  

27 AĞUSTOS 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

27 Ağustos Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

27 Ağustos 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 23 AĞUSTOS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

23 Ağustos Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 03 05 06 07 09 16 18

21 22 29 30 38 39 50 52

57 58 66 77 78 80

23 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

23 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT