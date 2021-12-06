27 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
27 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 27 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
27 ARALIK 2021 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
27 Aralık 2021 Pazartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
15:30
Doncaster Rovers - Sunderland
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:00
Derby County - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
20:00
Kayserispor - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Konyaspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
QPR - Bournemouth
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
20:45
Charleroi - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:45
Mechelen - Seraing
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Newcastle - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Beerschot - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
St.Truiden - KAS Eupen
Belçika Pro League
Bilyoner TV