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27 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

27 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 27 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

27 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

27 ARALIK 2021 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Aralık 2021 Pazartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.  

15:30
Doncaster Rovers - Sunderland

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:00
Derby County - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:00
Kayserispor - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00
Konyaspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30
QPR - Bournemouth

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:45
Charleroi - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:45
Mechelen - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

Newcastle - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00
Beerschot - Anderlecht

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

St.Truiden - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

 

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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