27 Aralık HADİ ipucu cevabı "Kralların sporu olarak bilinen at üstünde oynan oyun nedir?

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 27 Aralık Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasıda paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? HADİ'nin bu akşamki büyük ödülü Polo ASSN katkılarıyla 20 bin TL olarak belirlendi. 27 Aralık HADİ ipucu sorusu ise "Kralların sporu olarak bilinen at üstünde oynan oyun nedir? oldu. İşte yanıtı...

27 ARALIK HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI...

SORU: "Kralların sporu olarak bilinen at üstünde oynan oyun nedir?

CEVAP: POLO

POLO OYUNU NEDİR?

Polo (Çevgen), at üzerinde dörderli iki takım oyuncularının ellerindeki özel oyun sopalarıyla 10 cm çapındaki bir topa vurmalarıyla oynanan bir oyundur. Amaç rakip takımın kalesine gol atmaktır (topu menziline ulaştırmaktır).

Biniciler atı sürerek bir küçük beyaz plastik veya ağaç topu uzun tutamaklı sopa yardımıyla rakip takımın kalesinden içeri atmaya çalışırlar. Geleneksel polo sporu 300 yarda (274,32 metre) uzunluğundaki çimen saha üzerinde oynanır.

Bir modern çeşidi arena polo olarak adlandırılır ve kapalı sahada veya daha çok açık havada oynanır. Burada oyun alanı daha küçük olup nadiren 100 yardayı (91.44 metre) geçer. Arena poloda sadece her bir takımda üç oyuncu vardır ve şişirilebilen deri top kullanılır. Arena polo maçı genellikle altışar dakikalık dört devre içerir (chukkas veya chukkers denir).

Diğer modern çeşidi buz polosudur. Bu oyun düz zeminde sıkıştırılmış buz üzerinde veya donmuş gölde oynanır. Her bir takım genellikle üç oyuncuya sahip olup, parlak renkli hafif plastik top tercih edilir. Diğer çeşitleri ise fil polo, bisiklet polo, Segway polo ve plaj polo'dur. Bu sporlar, takım kompozisyonları, kurallar ve oyun yetenekleri açısından ayrı sporlar olarak kabul edilirler.

Oyun ilk defa Pers ülkesi/İran'da MÖ 6. yüzyıl veya daha geç, M.S. 1. yüzyılda oynanıldığı tahmin edilmektedir. Polo, ilkin atlı süvarilerin ve genellikle kralın muhafızlarının veya diğer seçkin orduların eğitim oyunuydu. Savaşçı kabile üyeleri bu oyunu bir tarafta 100 er kişi olmak üzere oynuyorlardı. Bu bir minyatür savaştı. MÖ 2000'lerden itibaren Orta Asya Türkleri arasında Çevgan olarak oynanan oyun zamanla tüm Asyada oynanır olmuştur. 1800'lü yıllarda İngilizlerin Hindistan yolculukları sırasında görmeleri sonrasında Avrupa'ya taşınmıştır. Zamanla İngiliz soyluları arasında yaygınlaşmış ve İngilizlerin millî bir oyunu haline gelmiştir.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.