27 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

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Mehmet Zeki Çelik: "Sezonun ilk yarısı benim için güzel geçti"

"Fransa'dan teklif alıp gitmemek yanlış olurdu"

"Sezonun ilk yarısı benim için güzel geçti"

"Hedefimde bu sezon 10 asist var"

"Fransa'da iyi bir performans göstermek istiyorum"

"Hoca bana "seninle ilgili hedeflerimiz var" dedi"

"Takım genç olduğu için herkesle aram çok iyi"

"En iyisi Neymar'dı"

"Paris Saint-Germain, ligin değerini yükseltiyor"

"Türk taraftarların ilgisi çok fazla"

"Genç oyuncuların ortaya çıkması gerekiyor"

"Çok genç olduğumuz için biraz zamana ihtiyacımız var"

"Türkiye'de Gökhan Gönül, Avrupa'da Dani Alves"

"Başakşehir bu sezon ligi kazanabilir"

"Gruptan çıkabileceğimize inanıyorum"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

TENİS

14:00 Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan Tenis Dünyası'nın açılışı törenle yapılacak.

ATLETİZM

14:00 Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayarak, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek.

YÜZME

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Spor Kompleksi Olimpik Havuzu'nda devam ediyor.

BASKETBOL

-Euroleague-

20:15 Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos

23:00 Barcelona Lassa - Anadolu Efes

-Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

18:00 Hatay BŞB - Kırçiçeği Bodrum Basketbol

AXA SİGORTA KUPAVOLEY

17:00 Ziraat Bankası - İkbal Afyon Bld. Yüntaş

18:30 Tokat Bld. Plevne - Arhavi Bld.

DHA