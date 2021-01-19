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27. dönem Polislik sözlü mülakat ne zaman 2021? POMEM mülakatları hangi illerde yapılıyor 2021?

Polis olmak isteyen binlerce kişinin haftalardır hazırlandığı 27. dönem POMEM mülakatları başlıyor. Peki Polis Akademisi Başkanlığı POMEM 27. dönem mülakat tarihleri hakkında bilgi verdi mi? 27. dönem Polislik mülakatları ne zaman? POMEM mülakatları hangi illerde yapılıyor 2021? İşte son gelişmeler.

27. dönem Polislik sözlü mülakat ne zaman 2021? POMEM mülakatları hangi illerde yapılıyor 2021?

Açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezleri olan POMEM'de polis memur yetiştirmek üzere eğitim verilmektedir.  2021 yılı 27. dönem mülakatlarının yapılacağı tarihler son günlerde sıklıkla araştırılmakta. Ön sağlığı geçen polis adayları bu kez mülakatları bekliyor. Peki; 27. dönem Polislik mülakatları ne zaman? POMEM mülakatları hangi illerde yapılıyor 2021?

27. DÖNEM POLİSLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN 2021?

Parkur sınavlarını ve Ön Sağlık Kontrolü aşamalarını geçen yüzlerce aday mülakat için bekleyişte. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelemeli yapılan ön sağlık kontrolü mülakatları da geciktirdi. 

Mülakatların başlayacağı tarih belli oldu. Sözlü mülakat sınavına katılacak adayların sınav merkezleri belirlendi. Giriş belgeleri  www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden yayımlandı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile giriş belgelerini sorgulayabilecekler. 

Mülakatta adayın başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekecek. 

27. dönem Polislik mülakatları ne zaman? POMEM mülakatları hangi illerde yapılıyor 2021?

POMEM MÜLAKATLARI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR 2021?

1 Aydın

2 Kahramanmaraş

3 Trabzon

4 Hatay

5 Mersin

6 Bursa

7 Kayseri

8 Konya

9 Gaziantep

10 Diyarbakır

11 İzmir

12 Ankara

13 Elazığ

14 Adana

15 Sakarya

16 Tokat

17 Denizli

18 Erzurum

19 Eskişehir

20 Afyon

21 İstanbul

22 Samsun

23 Bilecik

27. dönem Polislik mülakatları ne zaman? POMEM mülakatları hangi illerde yapılıyor 2021?

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

27. dönem Polislik mülakatları ne zaman? POMEM mülakatları hangi illerde yapılıyor 2021?

POMEM SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen  adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

POMEM sitesine neden girilmiyor? POMEM sitesi çöktü mü? pa.edu.tr sitesine neden giremiyorum?POMEM sitesine neden girilmiyor? POMEM sitesi çöktü mü? pa.edu.tr sitesine neden giremiyorum?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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