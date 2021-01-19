27.dönem POMEM başvuru sayısı | POMEM'e kaç kişi başvurdu 2020?

26. Dönem POMEM Polis alımına 104-106 bin aday başvuru yapmıştı. 7 bin kişinin alımı gerçekleşmişti. Peki 27.dönem POMEM alımlarında kaç kişi başvuru yaptı?

2020 POMEM 27. DÖNEM POLİS ALIMINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

27. dönem polis alımında bu yıl sayı 8000' e çıkarıldı. Binlerce aday polis olabilmek için 3 aşamşı süreçten geçiyor. 27.dönem polis ilanına KPSS 2020 puanı ile yapılan ilk yüklü alım olması nedeniyle 150 Bine yakın başvuru yapıldığı tahmin ediliyor.

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KPSS PUANI POMEM'DE NE KADAR ETKİLİ?

POMEM alımında başvuru için Lisans 60 ve önlisans 65 taban puan şartı aransa da KPSS puanı alımlarda Yüzde 25 etki sağlanıyor. Bu nedenle KPSS puanı yüksek olanlar alımda biraz daha avantajlı durumda iken düşük olanlar ise sözlü mülakat ve spor mülakatından yüksek puan alarak bu durumu telafi edebilir.

POMEM Alımlarında; KPSS 'nin yüzde 25'i, Spor Aşamasının Yüzde 25'i ve Sözlü Mülakatın Yüzde 50'si alınıp puanlar belirlenecektir. Bu aşamada da en önemli kısım Sözlü mülakat olarak görülüyor.

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